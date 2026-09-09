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Царьград

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Лесопожарный центр Кубани ликвидировал пожар у хутора Дюрсо

Лесопожарный центр Кубани ликвидировал пожар у хутора Дюрсо

На Кубани у хутора Дюрсо произошло возгорание лесной подстилки из-за обломков беспилотников. Пожар, охвативший 2,6 гектара, был локализован уже в среду утром и полностью ликвидирован вечером.

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