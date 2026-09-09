Лесопожарный центр Кубани ликвидировал пожар у хутора Дюрсо

На Кубани у хутора Дюрсо произошло возгорание лесной подстилки из-за обломков беспилотников. Пожар, охвативший 2,6 гектара, был локализован уже в среду утром и полностью ликвидирован вечером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чей Крым и Донбас...
- Трамп планирует п...
- Вячеслав Володин ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым