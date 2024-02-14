Госдума заставит отрегулировать перевозки животных в электричках

Госдума дала бизнесу два месяца на пересмотр правил перевозки животных в электричках. О том, как сделать поездки с собаками и кошками безопаснее для животных и людей, а также о том, когда стоит ждать снижения цен на корма и лечение домашних питомцев, RTVI поговорил с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым.