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Госдума заставит отрегулировать перевозки животных в электричках

Госдума заставит отрегулировать перевозки животных в электричках

Госдума дала бизнесу два месяца на пересмотр правил перевозки животных в электричках. О том, как сделать поездки с собаками и кошками безопаснее для животных и людей, а также о том, когда стоит ждать снижения цен на корма и лечение домашних питомцев, RTVI поговорил с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым.

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