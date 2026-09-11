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Пронедра

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Жёсткие полимеры для мембран топливных элементов улучшают перенос ионов

Жёсткие полимеры для мембран топливных элементов улучшают перенос ионов

Водородные топливные элементы производят электричество, соединяя водород и кислород, а единственным побочным продуктом этой реакции является вода.

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