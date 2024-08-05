В конце лета осы будто звереют. Нападения на людей случаются все чаще. Эксперты выяснили, что причиной такой ненависти насекомых к роду человеческому является алкоголь.
«Без особой причины?»: Почему летом осы ненавидят людей
Комментарии
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владимир рябченко
Похоже на сказки от пришедшего в себя алкоголика... Осы атакуют, когда считают что их колонии или потомству что-то угрожает... Не стал бы подозревать в алкоголизме своего 5-тилетнего сына кубарем скатившегося с чердака, атакованного роем ос... Периодически спасаю утопающих ос, неудачно попробовавших напиться воды из водоёма: ещё ни одна не укусила!!!! Не исключаю, что в их агрессии запах играет не последнюю роль... как и в неприятии кошек, собак и др. представителей фауны...
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16 час.
владимир рябченко
кстати осы легко садятся на спокойную воду, и также легко с неё взлетают... в отличие от пчёл... 😉
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16 час.
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