Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    частью глупости написаны...усилие,прилагаемое к ручке в центре намного больше,чем к ручке с краю...это даже школьники...Почему ручки на н...
  • владимир рябченко
    кстати осы легко садятся на спокойную воду, и также легко с неё взлетают... в отличие от пчёл... 😉«Без особой причи...
  • владимир рябченко
    Похоже на сказки от пришедшего в себя алкоголика... Осы атакуют, когда считают что их колонии или потомству что-то уг...«Без особой причи...

«Без особой причины?»: Почему летом осы ненавидят людей

«Без особой причины?»: Почему летом осы ненавидят людей

В конце лета осы будто звереют. Нападения на людей случаются все чаще. Эксперты выяснили, что причиной такой ненависти насекомых к роду человеческому является алкоголь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
Похоже на сказки от пришедшего в себя алкоголика... Осы атакуют, когда считают что их колонии или потомству что-то угрожает... Не стал бы подозревать в алкоголизме своего 5-тилетнего сына кубарем скатившегося с чердака, атакованного роем ос... Периодически спасаю утопающих ос, неудачно попробовавших напиться воды из водоёма: ещё ни одна не укусила!!!! Не исключаю, что в их агрессии запах играет не последнюю роль... как и в неприятии кошек, собак и др. представителей фауны...
Ответить
16 час.
владимир рябченко
кстати осы легко садятся на спокойную воду, и также легко с неё взлетают... в отличие от пчёл... 😉
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх