«Без особой причины?»: Почему летом осы ненавидят людей

владимир рябченко

Похоже на сказки от пришедшего в себя алкоголика... Осы атакуют, когда считают что их колонии или потомству что-то угрожает... Не стал бы подозревать в алкоголизме своего 5-тилетнего сына кубарем скатившегося с чердака, атакованного роем ос... Периодически спасаю утопающих ос, неудачно попробовавших напиться воды из водоёма: ещё ни одна не укусила!!!! Не исключаю, что в их агрессии запах играет не последнюю роль... как и в неприятии кошек, собак и др. представителей фауны...