Музыкальный вечер проведут в читальне №132

Библиотека №132 3 марта приглашает жителей района Печатники на музыкальный вечер «Весенняя капель». — Песни 30-х — 80-х годов исполнит лауреат международного конкурса «Ступень к Парнасу», эстрадная и джазовая певица Диана Дорофеева.
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