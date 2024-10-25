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Предприятие "Молпром" в России оказалось "призраком", производящим контрафактную продукцию

Предприятие "Молпром" в России оказалось "призраком", производящим контрафактную продукцию

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области получили письмо от своих коллег из Тульской области, в котором сообщается о наличии в России предприятия, зарегистрированного по одному адресу, но фактически там не работающего.

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