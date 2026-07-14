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RT Russia

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World Rowing не вернёт флаг российским гребцам, несмотря на решение МОК

World Rowing не вернёт флаг российским гребцам, несмотря на решение МОК

В пресс-службе World Rowing сообщили, что организация приняла к сведению решение Международного олимпийского комитета (МОК) касательно допуска российских спортсменов с флагом и гимном, однако будет продолжать допускать их только в нейтральном статусе.

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