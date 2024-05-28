Минск приостановил действие ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 28 мая, подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который 6 мая был одобрен Советом Республики Беларусь Национального собрания (верхней палатой белорусского парламента, – прим.