Существующие акционеры ByteDance являются фаворитами готовящейся в США сделки п...

Существующие акционеры ByteDance являются фаворитами готовящейся в США сделки по TikTokБлизится апрель, а это значит, что у потенциальных участников сделки по выкупу американского бизнеса TikTok остаётся всё меньше времени на переговоры.
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