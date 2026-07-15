Песков назвал страшилками заявления о якобы планах РФ атаковать Литву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых атаках на инфраструктуру балтийской страны, назвав их очередной порцией страшилок.
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