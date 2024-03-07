На тамбовской телебашне включат тематическую подсветку к предстоящим выборам президента РФ

На телебашне в Тамбове включат тематическую подсветку к предстоящим выборам Президента России. На ней появится логотип выборов, оригинал которого опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
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