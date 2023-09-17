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Терзич о 4:2 с «Фрайбургом»: «Боруссия» пока играет не на сто процентов»

Терзич о 4:2 с «Фрайбургом»: «Боруссия» пока играет не на сто процентов»

«Мы довольны победой, но пока играем не на сто процентов. Не понравилось, что не смогли постоянно контролировать игру после удачного стартового отрезка.

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