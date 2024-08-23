В Санкт-Петербурге электросамокаты оборудовали номерными знаками для выявления нарушителей

Самокат теперь будет легче распознать на камерах видеонаблюдения В Санкт-Петербурге кикшеринговая компания Woosh оборудовала свои электросамокаты номерными знаками для учета СИМ и контроля за соблюдением ПДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии