В аэропортах Москвы задержаны и отменены 24 рейса. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», во Внукове ждут вылета восемь самолётов и два сняты, в Домодедове задержаны 12 рейсов и три удалены из расписания, в Шереметьеве 6 ожидают отправки.