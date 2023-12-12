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В аэропортах Москвы задержаны и отменены 24 рейса

В аэропортах Москвы задержаны и отменены 24 рейса. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», во Внукове ждут вылета восемь самолётов и два сняты, в Домодедове задержаны 12 рейсов и три удалены из расписания, в Шереметьеве 6 ожидают отправки.

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