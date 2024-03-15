Смолянам объяснили, по каким причинам могут досрочно прекратить выплаты единого пособия

СФР назвал самые частые случаи, когда приостанавливается материальная поддержка семей Смоленское отделение Социального Фонда России назвало причины, по которым может быть досрочно прекращена выплата единого пособия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии