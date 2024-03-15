Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    нужно ввести прогрессивные штрафы (к примеру по количеству участников))))) на каждого))))Жители Смоленской...
  • Lora Некрасова
    Молодцы девчонки! Хоть они уже, возможно, пенсионерки, но у них дух молод и сердца горячи. Не красота спасёт мир, хот...Федеральные журна...
  • Lora Некрасова
    Сколько себя помню, крепостную стену то и дело подновляют. А ведь она выдержала фашистско-немецкие бомбардировки во в...В Смоленске восст...

Смолянам объяснили, по каким причинам могут досрочно прекратить выплаты единого пособия

Смолянам объяснили, по каким причинам могут досрочно прекратить выплаты единого пособия

СФР назвал самые частые случаи, когда приостанавливается материальная поддержка семей Смоленское отделение Социального Фонда России назвало причины, по которым может быть досрочно прекращена выплата единого пособия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх