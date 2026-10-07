Индия предложила план перемирия России и Украине из трех пунктов

© Anatolii Stepanov/Reuters Индия предложила России и Украине трехчастный план прекращения огня, который предусматривает отказ от ударов по энергетической инфраструктуре и торговым судам, а также обеспечение перевозок зерна и энергоносителей через Черное море, сообщает газета Hindustan Times.
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