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Газета.ру

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Индия предложила план перемирия России и Украине из трех пунктов

Индия предложила план перемирия России и Украине из трех пунктов

 © Anatolii Stepanov/Reuters Индия предложила России и Украине трехчастный план прекращения огня, который предусматривает отказ от ударов по энергетической инфраструктуре и торговым судам, а также обеспечение перевозок зерна и энергоносителей через Черное море, сообщает газета Hindustan Times.

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