Андрей Воробьев возглавил Общественный совет проекта «Герои Подмосковья»

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев был назначен председателем Общественного совета кадровой программы «Герои Подмосковья», направленной на помощь бойцам СВО в возвращении к мирной жизни.
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