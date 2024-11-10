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Царьград

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"Ваш паспорт будет уничтожен": с 23 ноября многих мигрантов в Челябинске лишат гражданства

"Ваш паспорт будет уничтожен": с 23 ноября многих мигрантов в Челябинске лишат гражданства

Рассказываем, на кого распространится такая суровая мера."Ваш паспорт будет уничтожен". Мигранты, которые до 22 ноября не принесут присягу России, лишатся гражданства.

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