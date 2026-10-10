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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Халибертон пожалел об отношениях с Лиллардом: «Я скопировал его жест и жалею об этом больше всего»

Разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон признался, что хочет восстановить дружеские отношения с лидером «Блэйзерс» Дэмианом Лиллардом .

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