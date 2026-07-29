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Как затормозить старение мозга: шесть ключевых механизмов

Как затормозить старение мозга: шесть ключевых механизмов

Совсем недавно считалось, что здоровье мозга определяется исключительно генами и возрастом. Но сегодня наука утверждает обратное: ясность ума и хорошая память формируются благодаря повседневным привычкам.

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