Как затормозить старение мозга: шесть ключевых механизмов

Совсем недавно считалось, что здоровье мозга определяется исключительно генами и возрастом. Но сегодня наука утверждает обратное: ясность ума и хорошая память формируются благодаря повседневным привычкам.
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