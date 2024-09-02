Публикация объема торгов на Мосбирже за август - основные события 3 сентября

Мосбиржа 3 сентября планирует опубликовать объем торгов за август. В предыдущем месяце – июле - общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 23,4% в годовом выражении и составил 127,99 трлн рублей.
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