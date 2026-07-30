Бразилия: Представители транспорта сообщили, что операции возобновились в столичном регионе Рио-де-Жанейро после того, как пять человек погибли, а несколько трамвайных, метро, автобусных и паромных линий были приостановлены из-за урагана 29 июля.
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