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Контрафронт

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Бразилия: Представители транспорта сообщили, что операции возобновились в столичном регионе...

Бразилия: Представители транспорта сообщили, что операции возобновились в столичном регионе Рио-де-Жанейро после того, как пять человек погибли, а несколько трамвайных, метро, ​​автобусных и паромных линий были приостановлены из-за урагана 29 июля.

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