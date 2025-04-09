В РТ разработали порядок предоставления соципотечного жилья семьям участников СВО

Фото: © «Татар-информ» Власти Татарстана разработали порядок предоставления жилых помещений в системе социальной ипотеки мобилизованным или заключившим контракт на территории республики участникам специальной военной операции, а также членам семей погибших бойцов СВО.
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