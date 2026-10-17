Заявления других украинских чиновников и экспертов о грядущей зиме:Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что грядущая зима, вероятно, будет самой тяжелой в украинской истории.
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