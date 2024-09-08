Искавшая на курорте пропавшего туриста полиция обнаружила тело

Полиция обнаружила тело в ходе поисков пропавшего британского туриста на Майорке. Официальные лица полагают, что жертвы были сметены внезапным наводнением на фоне сильных штормов, после того как в среду на испанском острове также было найдено тело британки.
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