Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Bloomberg: Alaska Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX-9 из-за ЧП в Орегоне

Bloomberg: Alaska Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX-9 из-за ЧП в Орегоне

Авиакомпания Alaska Airlines наложила временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX-9. Все полеты на этих самолетах отложены до окончания расследования пятничного инцидента с экстренной посадкой из-за разгерметизации в штате Орегон.

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