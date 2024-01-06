Bloomberg: Alaska Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX-9 из-за ЧП в Орегоне

Авиакомпания Alaska Airlines наложила временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX-9. Все полеты на этих самолетах отложены до окончания расследования пятничного инцидента с экстренной посадкой из-за разгерметизации в штате Орегон.
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