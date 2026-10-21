🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — писатель, публицист Дмитрий Лекух Ивы у пруда укрыла осень Прячется в траве седая проседь Стаю журавлей уносит к югу Осень-подруга Песни до зари остались в лете Ты не говори, что время лечит Закружила вновь над Петербургом Осень-подруга.