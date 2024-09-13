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Владимир Познер высказался о тех, кто бросил страну во время СВО

Владимир Познер высказался о тех, кто бросил страну во время СВО

Уехавших из России в последнее время не волнует их страна, заявил Владимир Познер.Известный журналист Владимир Познер высказал своё мнение о тех гражданах России, которые решили покинуть Родину после начала СВО: Мне кажется, они более безразличны: "Россия так Россия, Америка так Америка, Франция и Франция",  — поделился телеведущий в интервью Forbes.

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