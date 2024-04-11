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Волынец предложила на вейпах располагать информацию о вреде

Волынец предложила на вейпах располагать информацию о вреде

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что нужно внести изменения в законодательство, которые касаются нанесения надписей на вейпах.

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