Волынец предложила на вейпах располагать информацию о вреде

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что нужно внести изменения в законодательство, которые касаются нанесения надписей на вейпах.
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