В США допустили применение ядерного оружия на Украине

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн заявил, что Соединенные Штаты могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии