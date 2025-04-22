Водитель цементовоза не признал вину в аварии в Татарстане, его арестовали

В МВД Татарстана рассказали о причинах смертельного ДТП с цементовозом в Апастовском районе. По данным ведомства, 28-летний водитель грузовика Foton двигался со скоростью 117 км/ч вместо допустимых 50 км/ч на участке, где проводились ремонтные работы.
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