Водитель цементовоза не признал вину в аварии в Татарстане, его арестовали

В МВД Татарстана рассказали о причинах смертельного ДТП с цементовозом в Апастовском районе. По данным ведомства, 28-летний водитель грузовика Foton двигался со скоростью 117 км/ч вместо допустимых 50 км/ч на участке, где проводились ремонтные работы.