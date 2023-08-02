Военное обозрение

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Второй эшелон

Второй эшелон

Эксперимент В ту весну мы стали субъектом еще одного эксперимента. Уж не знаю, чей злой гений придумал сделать в Советской Армии подразделения одного призыва.

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