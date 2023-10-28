Землетрясения и другие самые страшные природные бедствия в истории Москвы

За последние двести лет жители Москвы сталкивались с различными природными бедствиями. Например, в 1802 году в городе произошло землетрясение, которое продолжалось всего около двадцати секунд, но успело очень напугать местное население.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии