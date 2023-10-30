Музей Победы в «Ночь искусств» пригласил на виртуальные экскурсии

4 ноября Музей Победы проведет онлайн-программу в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Виртуальных зрителей приглашают на выставки и кинопоказ, посвященные теме акции этого года — «Россия объединяет».
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