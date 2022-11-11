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Пеп Гвардиола: «Ман Сити» никого не будет подписывать в январе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола исключил зимние трансферы. «Мы никого не собираемся подписывать в январе.

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