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Регионы России

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Рост курса доллара привёл к изменениям в бронировании зарубежных туров

Рост курса доллара привёл к изменениям в бронировании зарубежных туров

В августе курс доллара вырос с 79,6 до 85,6 рублей, что составило подорожание на 7,5%. Несмотря на повышение курса, представители туристической индустрии в России называют скачок не критичным.

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