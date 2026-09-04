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Царьград

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Минобороны России объявило о ночных ударах по объектам Украины

Минобороны России объявило о ночных ударах по объектам Украины

Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по военным объектам в Киевской и Одесской областях Украины.

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