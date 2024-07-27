Расчеты ЗРК «Стрела-10» ПВО группировки войск «Восток» уничтожили три БпЛА ВСУ самолетного типа на Южно-Донецком направлении СВО

Благодаря действиям зенитчиков вражеские беспилотники уничтожаются до того, как они успевают произвести разведку территории для корректировки огня артиллеристов либо сбросить боеприпасы.
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