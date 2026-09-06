КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР ПО КОСМИЧЕСКИМ ЦЕНАМ

Друзья,вот вам фотоотчет со вчерашней выставки-ярмарки современного искусства Cosmoscow. Народу — тьма, несмотря на дорогущие билеты! Молодёжь валит не то чтобы одухотвориться или пополнить свои коллекции, а как на аттракцион — людей посмотреть и себя показать.
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