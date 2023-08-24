Мужчина поставил в спальне камеру и понял, что его кот каждую ночь садится рядом с лицом и смотрит на человека

Леонид Руси

Коты могут проникать в астральное тело и считывать информацию. В Египте коты... священное животное. Богиня Баст изображается в виде кошки. Они под знаком зодиака Рак. А это священный знак зодиака... ВОРОТА СЧАСТЬЯ... Волк-вожак смотрит в глаза другим волкам, на охоте... И те бегут туда, куда вожак телепатически их направил. Они тоже под знаком Рака, как и собаки... Кошка может зайти в церковь, а собаке нельзя