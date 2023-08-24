Житель Таиланда решил выяснить, чем занимается его кот по ночам. Однажды, он решает установить скрытую камеру и утром обнаружил, что каждую ночь кот пристально смотрит на хозяина, сидя рядом с его лицом.
Мужчина поставил в спальне камеру и понял, что его кот каждую ночь садится рядом с лицом и смотрит на человека
Комментарии
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Элеонора Коган
Кот просто не хочет разлучаться со своим хозяином, боится его потерять.
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12 час.
Элеонора Коган
Это он так выражает ему свою благодарность за спасение.
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12 час.
Леонид Руси
Коты могут проникать в астральное тело и считывать информацию. В Египте коты... священное животное. Богиня Баст изображается в виде кошки. Они под знаком зодиака Рак. А это священный знак зодиака... ВОРОТА СЧАСТЬЯ... Волк-вожак смотрит в глаза другим волкам, на охоте... И те бегут туда, куда вожак телепатически их направил. Они тоже под знаком Рака, как и собаки... Кошка может зайти в церковь, а собаке нельзя
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11 час.
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