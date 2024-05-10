В Рязани арестовали замначальника угрозыска по делу об убийстве на охоте Сергея Пинтелина

В Рязани произошел арест заместителя начальника уголовного розыска, полковника Виталия Цыплакова. Согласно сообщению издания "Коммерсантъ", полковнику предъявлено обвинение по двум уголовным делам, связанным с убийством и незаконной охотой.
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