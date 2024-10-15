Диетолог Карафиллидис: Фастфуд вреден для щитовидной железы

Диетолог Эумениоса Карафиллидиса в интервья для Pronews рассказал, что некоторые продукты могут негативно влиять на эффективность медикаментов, применяемых при тиреоидите Хашимото — хроническом воспалительном заболевании щитовидной железы.
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