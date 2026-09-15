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Аргументы и Факты

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В Катаре рассказали, как живет подаренный Путиным в 2016 году кречет

Подаренный президентом России Владимиром Путиным эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани в 2016 году кречет содержится в наилучших условиях, сообщили в катарской ассоциации по популяризации соколиной охоты.

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