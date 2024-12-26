Как отдохнут казахстанцы в январе

Всего в январе 2025 года казахстанцев ожидает 11 выходных дней. Так, с 1 по 4 января жители Казахстана будут отдыхать в связи с празднованием Нового года, выходной с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.