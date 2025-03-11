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Царьград

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Лицом не вышел: Памятник участнику СВО "облили грязью"

Лицом не вышел: Памятник участнику СВО "облили грязью"

Художник Горяинов ответил на придирки к сравнил свою работу со скульптурой Петра I в МосквеЕщё один памятник бойцам СВО был создан, но подвергся критике.

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