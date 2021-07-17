Жестокое убийство девушки произошло в посёлке под Томском

АртемПолитикаЖестокое убийство девушки произошло в посёлке под ТомскомЖестокое убийство девушки произошло в посёлке Зональная станция. По словам очевидцев, девушку убил и расчленил сосед.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр АнпилоговОтменить мораторий на смертную казнь!!!Андрей БаканинНу, да! И казнить без суда и следствия всех, кто нам спать мешает.Александр АнпилоговПри чём тут "спать мешает"!!! Казнить тех, кто убивает! "Око за око, зуб за зуб!" - правильный принцип! А сейчас убийца выйдет из тюрьмы через несколько лет и опять убивает!Nikita Kopitov"«Она ему мешала ночью спать, громко шумела», — рассказывают они."----не выспавшийся сосед это страшно....NVS66 SergeiShulepovВозможно зомби ТВ насмотрелся и без прививки.Комментировать
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