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Жестокое убийство девушки произошло в посёлке под Томском

Жестокое убийство девушки произошло в посёлке под Томском

Жестокое убийство девушки произошло в посёлке Зональная станция. По словам очевидцев, девушку убил и расчленил сосед.

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Александр Анпилогов
Отменить мораторий на смертную казнь!!!
Андрей Баканин
Ну, да! И казнить без суда и следствия всех, кто нам спать мешает.
Александр Анпилогов
При чём тут "спать мешает"!!! Казнить тех, кто убивает! "Око за око, зуб за зуб!" - правильный принцип! А сейчас убийца выйдет из тюрьмы через несколько лет и опять убивает!
Nikita Kopitov
"«Она ему мешала ночью спать, громко шумела», — рассказывают они."----не выспавшийся сосед это страшно....
NVS66 SergeiShulepov
Возможно зомби ТВ насмотрелся и без прививки.

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