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МВД предупредило о новой мошеннической схеме "лайков" от имени авиасервиса

МВД предупредило о новой мошеннической схеме "лайков" от имени авиасервиса

МВД России выявило мошенничество: злоумышленники предлагают ставить лайки отелям от имени сервиса авиабилетов за оплату.

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