Почему НЕТ друзей

Я знаю целый ряд людей, которые нравились кому-то, и умирали от того, что никому не нужны – просто потому что считали тех, кому нравились, неподходящими или потому, что те, кому они нравились, молчали, как партизаны или считали, что все и так понятно.
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