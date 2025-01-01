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На пожаре в Рязани 1 января спасли 7 человек

На пожаре в Рязани 1 января спасли 7 человек

Загорелось имущество в общем коридоре. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.Во время пожара, случившегося в Рязани 1 января, спасли 7 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

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