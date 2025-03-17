Курс "Психоалхимия. Рост своей фигуры"

В среду, 19-го марта, начнется обучающий курс "Рост своей фигуры". Место можно приобрести ЗДЕСЬ. С иностранных карт тоже должны принимать, но если не получается, можно попробовать оплатить ЗДЕСЬ Перед покупкой места на курс обязательно прочитайте Инструкцию, особенно если вы впервые хотите принять участие в курсе.